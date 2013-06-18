У Києві сотні будинків на два дні залишаться без газу

Газопостачання буде відключено з 18 по 20 червня / Фото: lenta-ua.net

З 18 по 20 червня у Києві буде введена в експлуатацію нова газорозподільна станція (ГРС №8), у зв’язку з чим в цей період від газопостачання буде відключено ряд об’єктів.

Як інформує прес-служба ПАТ «Київгаз», газопостачання буде відключено з 18 по 20 червня.

З переліком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.

Зазначається, що нова станція відповідає європейським зразкам.

По-перше, вона оснащена системою енергонезалежності. Тобто, якщо ГРС раптом буде відключена від енергопостачання, то це жодним чином не позначиться на її роботі – газ споживач отримуватиме у тому ж обсязі.

По-друге, станція повністю автоматизована, що, у свою чергу, гарантує безпеку об'єкта, оптимальне використання устаткування і зниження виробничих витрат.

По-третє, система телеметрії дозволяє на відстані контролювати загазованість приміщення, його температуру, вхідні і вихідні дані системи газопостачання.

По-четверте, введена додаткова система автоматики безпеки. ГРС під постійним відеоспостереженням, встановлені датчики руху, сигналізація.

Крім того, у новій ГРС на 30% збільшено пропускну здатність поставки газу.