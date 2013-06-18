У Києві розповсюджували фальшиву газету проти одного з опозиціонерів

Катеринчук висловив подяку невідомому спонсору

Лідер Європейської партії України, народний депутат України, член парламентської фракції «Батьківщина» Микола Катеринчук висловив слова вдячності невідомому спонсору, котрий розповсюджує фальшиві газети про нього.

Про це він повідомив на власній сторінці в мережі Facebook, передає прес-служба Катеринчука.

«Сьогодні весь Київ був закиданий газетою, яка названа лозунгом моєї кампанії: «Владу – киянам!». Хочу подякувати спонсору, який побажав залишитися невідомим, але не пошкодував грошей і часу, щоб зробити та розповсюдити досить недешевий продукт. Йому ж довелося не тільки писати та друкувати газету, але й пошити футболки, стилізовані під мої, та найняти майже 500 осіб для розповсюдження. Це – чималі зусилля та витрати.

Але наступного разу, якщо цей самий (або інший) спонсор забажають мене таємно підтримати, то я б попросив все таки до мене звернутися, щоб у газеті не було відвертих ляпів та вигадок.

По-перше, ми нікого не наймаємо на роботу. Всім, хто повірив і телефонує – вас ввели в оману. Будь-ласка, не «зривайте» нам телефони.

По-друге, я можу надати кращі фотографії, ніж ті, що взяті невідомо де та оброблені у фотошопі.

По-третє, коли ви пишете фальшиві відгуки про мене, то хоча б беріть людей, які мене знають. Або принаймні більш цікавих, ніж Ляшко або Кільчицька.

Втім, за крупини правди, яка все ж зустрічається у газеті, дякую. За назву моєї біографії «Чесне життя» – я справді вважаю своє життя чесним. За заголовок «киянам потрібен європейський мер» – бо так воно і є. За розуміння застарілості концепції «мера-господарника» й т.ін.

Що найбільш цікаво – випуск газети відбувся через кілька днів після появи моїх плакатів «Геть Попова і Порошенка». Роздатчики повідомили, що їх «зарядили» на кілька днів. Думаю, газети вже видрукувані, і найближчими днями кияни отримають нову порцію брехні».