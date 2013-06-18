Пляжі під Києвом масово розпродають

Власники запевняють, що все законно / Фото: vyshgorod.olx.com.ua

Пляжі, що знаходяться в безпосередній близькості від Києва, почали масово виставляти на продаж.

Незважаючи на те, що за законом ближче, ніж за 50-100 метрів від води будувати нічого не можна, власники запевняють: все законно, повідомляють «Вести».

В Інтернеті з'явилися оголошення про продаж ділянок з власними пляжами. «Продається ділянка біля Київського моря, село Ясногородка. 70 соток і 65 метрів власного пляжу. Все законно», – йдеться в оголошенні на одному із сайтів.

Його автор запевняє, що у Водному кодексі є лазівка. І природа, мовляв, на його боці: «Якщо море розлилося так, що вже підходить до вашої землі, то ви можете цю прибережну територію оформити на себе. Ось у мене така історія: у мене була оформлена земля під городи, а море взяло та й підійшло до них, так що тепер це мій пляж. Вирішив завезти піску, як у Франції, пірс встановити, елінг поставити, шезлонги, парасольки. У нас тут таких кілька людей. Я сам колишній чиновник, так що знаю, як треба», – стверджує він.

За сотку господар просить 6 тисяч доларів. «Будете під хорошим прикриттям сусідів. Тут тільки один дід ще з колишніх жителів залишився, але і йому скоро покупців знайдуть», – обіцяє продавець.

На березі того ж Київського моря, в селі Козаровичі, теж пропонують купити ділянку з пляжем за 3,5 тис. дол. за сотку. «Протяжність пляжу – 350 метрів. Все оформлено під городи, так що можете не турбуватися – це буде ваша територія. Місце райське. Тут, у самому селі, Олег Скрипка собі ділянку купив і будинок побудував. Дача Хрущова була... Сюди свого часу сам Леонід Брежнєв приїжджав. А море яке! Не Чорне, звичайно, але шторми бувають до 4 балів. Тут віндсерфінгом можна займатися, на яхті виходити. Все є: дорога, газ, електрика», – рекламує свою ділянку інший продавець.

Також продають пляжі на берегах озер і навіть в Конча-Заспі. «А чого, у нас тут прекрасний канал, можна купатися. Пляж в оренді, так що, якщо купите, переоформлюєте на себе оренду і теж будете відпочивати. Хоч його й не можна відгороджувати, але чужі все одно не ходять», – розповів власник ділянки на дамбі.

Юристи кажуть, що продажі ділянок біля води можуть бути цілком законними. «Те, що називають лазівками в законодавстві, часом може стати цілком законним. Наприклад, річка поміняла русло, і те, що вчора було вашою територією, стало прибережною зоною», – пояснив адвокат компанії «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко.

А ось екологи панікують. «Якщо будують на пляжі просто елінг – це ще нічого. А от коли починають зводити якісь будівлі, бетонувати берега, це змінює русло річок, вбиває рибу і птахів. Але ніхто ж не перевіряє, що будують на пляжі – можуть і гаражі, і вертолітні майданчики», – каже директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.