Попов обіцяє відкрити для купання ще 5 пляжів

За словами Попова, затримка з відкриттям пляжів пов'язана зі станом води

Затримка з підписанням паспортів міських пляжів Києва санепідемслужбою пов'язана виключно зі станом води, норми якої не відповідають вимогам через паводок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова КМДА Олександр Попов.

«Десять паспортів в нас будуть підписані», – запевнив він.

«Що стосується зауважень, то вони виконані комунальним підприємством «Плесо». Сьогодні тільки якість води заважає отримати пляжам паспорти. Постійно беруться проби води на відповідність певним стандартам. Це з паводком пов'язано. На жаль, треба чекати», – пояснив Попов.

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 червня паспорти готовності до літнього сезону отримали п'ять з 11 міських пляжів, що готувало КП «Плесо» до сезону: «Дитячий», «Золотий», «Райдуга», «Чорторий» та «Венеція».

Пляжі «Вербний», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Тельбін» і «Центральний» повністю відповідають стандартам і вимогам, але через невідповідність санітарним нормам якості поверхневих вод паспорти пляжів органами Держсанепідслужби поки не підписуються.

Крім того, пляж «Пуща-Водиця» (в Оболонському районі) планується відкрити пізніше, коли вирішиться питання забезпечення пляжу питною водою.