«Картку киянина» отримають ще 400 тисяч пільговиків

Згодом «Картку киянина» отримають всі мешканці столиці / Фото: КГГА

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявив, що головне завдання «Картки киянина» – здешевити проживання в столиці для тих, хто зареєстрований і постійно проживає в нашому місті.

Про це градоначальник заявив на підсумковій прес-конференції, присвяченій триріччю його роботи в КМДА.

«Картка киянина» об'єднує різні напрямки роботи міської влади. Але спрямована вона на підтримку саме киян. Багато хто приїжджає в Київ працювати. Але ми не можемо за рахунок міського бюджету надавати пільги всім. Бюджетні гроші повинні витрачатися на киян», – сказав Олександр Попов.

За словами Попова, цього року «Картку киянина» планується видати 400 тисячам осіб з пільгових категорій: пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям і деяким іншим. Однак на наступному етапі реалізації проекту соціальні картки будуть видані абсолютно всім мешканцям Києва.

У першу чергу картка буде потрібна киянам для економії коштів на проїзд у міському пасажирському транспорті. «Сьогодні ми штучно стримуємо зростання цін на проїзд. На компенсацію різниці з міськбюджету щорічно витрачається близько 300 млн грн, хоча муніципальні гроші повинні йти тільки на киян», – говорить Попов. Коли соціальними картками будуть забезпечені всі жителі міста, ціни на громадський транспорт планується підняти до собівартості, зберігши пільгову ціну тільки для власників картки.

Крім того, за задумом міської влади, тримачі соціальної картки зможуть безкоштовно або за заниженою ціною отримувати медикаменти та обслуговуватися в міських лікувальних установах. Якщо сьогодні за «Карткою киянина» вже можна купити ліки зі знижкою, то в недалекому майбутньому по них можна буде ще й розплачуватися з лікарями.

«Ми будемо продовжувати реалізовувати медичну реформу, яка проводиться за ініціативою глави держави, і вдосконалювати якість медобслуговування. Мова йде про те, щоб забезпечити нашим пенсіонерам, бюджетникам, самим медикам та іншим киянам можливість отримувати повністю безкоштовну медичну допомогу шляхом спрямування бюджетних грошей на «Картку киянина», – пояснив Олександр Попов.

Нагадаємо: вже нинішнім літом тримачі «Картки киянина» зможуть купувати в торговельних мережах столиці продукти зі спеціальними знижками. Також у майбутньому планується перевести на картки пільги по сплаті за комунальні послуги та інші види допомоги з міськбюджету.

Нагадаємо, в рамках реалізації соціальних ініціатив президента Віктора Януковича, а також завдань і доручень глави держави у сфері модернізації охорони здоров'я, столична влада провела переговори з київськими фармкомпаніями. У результаті сьогодні власники «Картки киянина» мають можливість купувати ліки зі знижкою. Також місто підписало договори з торговими центрами щодо надання власникам картки знижок на товари.