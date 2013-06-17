Жителі 13 столичних вулиць залишаться на добу без води (список)
У Солом'янському районі
Води не буде з 21:00 17 червня до 23:55 18 червня / Фото: gazeta.a42.ru
«Київводоканал» попереджує, що через ремонт водопроводу мешканці 13 вулиць у Соломянському районі Києва упродовж доби залишаться без води.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», у зв’язку з критичною зношеністю більшості трубопроводів у Солом’янському районі з 17 червня 21:00 по 18 червня 23:55 здійснюватиметься ремонт на водопровідній мережі. Протягом цього періоду у будинках за наступними адресами тиск у водопроводі (Д=900 мм) буде знижено, а на верхніх поверхах водопостачання буде відсутнє:
вул. Новопольова;
вул. Патріотів;
вул. Бориславська;
просп. Відрадний;
вул. Михайла Донця;
вул. Академіка Білецького;
вул. Академіка Стражеска;
бул. Івана Лепсе;
вул. Качалова;
вул. Попелянська;
вул. Суздальська;
вул. Миколи Шепелєва;
вул. Танкістів.
«Київводоканал» закликає мешканців подбати про запаси холодної води.
Повідомляється, що про відключення води на час проведення ремонтних робіт «Київводоканал» заздалегідь попередив районні житлово-експлуатаційні організації.