Жителі 13 столичних вулиць залишаться на добу без води (список)

Води не буде з 21:00 17 червня до 23:55 18 червня / Фото: gazeta.a42.ru

«Київводоканал» попереджує, що через ремонт водопроводу мешканці 13 вулиць у Соломянському районі Києва упродовж доби залишаться без води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», у зв’язку з критичною зношеністю більшості трубопроводів у Солом’янському районі з 17 червня 21:00 по 18 червня 23:55 здійснюватиметься ремонт на водопровідній мережі. Протягом цього періоду у будинках за наступними адресами тиск у водопроводі (Д=900 мм) буде знижено, а на верхніх поверхах водопостачання буде відсутнє:

вул. Новопольова;

вул. Патріотів;

вул. Бориславська;

просп. Відрадний;

вул. Михайла Донця;

вул. Академіка Білецького;

вул. Академіка Стражеска;

бул. Івана Лепсе;

вул. Качалова;

вул. Попелянська;

вул. Суздальська;

вул. Миколи Шепелєва;

вул. Танкістів.

«Київводоканал» закликає мешканців подбати про запаси холодної води.

Повідомляється, що про відключення води на час проведення ремонтних робіт «Київводоканал» заздалегідь попередив районні житлово-експлуатаційні організації.