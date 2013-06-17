У центрі Києва на два місяці обмежать рух

Рух буде обмежено на вулицях Воровського, Обсерваторній, Коцюбинського і в Чеховському провулку

У зв’язку з проведенням робіт з прокладання електрокабелю до житлового будинку по вулиці Воровського, 21, у період з 17 червня по 7 серпня частково обмежено рух автотранспорту на наступних вулицях: Воровського, Обсерваторна, Коцюбинського та Чеховському провулку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва.

Державтоінспекція столиці просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.