У центрі Києва на два місяці обмежать рух
16:49, 17 червня 2013Київ
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Через прокладку електрокабеля
Рух буде обмежено на вулицях Воровського, Обсерваторній, Коцюбинського і в Чеховському провулку
У зв’язку з проведенням робіт з прокладання електрокабелю до житлового будинку по вулиці Воровського, 21, у період з 17 червня по 7 серпня частково обмежено рух автотранспорту на наступних вулицях: Воровського, Обсерваторна, Коцюбинського та Чеховському провулку.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва.
Державтоінспекція столиці просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.
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