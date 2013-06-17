Міліція з'ясувала, хто і кого побив битою на Оболоні (відео)

Група молодих людей накинулася на хлопця і дівчину з битою

Працівники міліції встановили всіх осіб, які брали участь у бійці в Оболонському районі Києва біля ТРЦ «Дрім Таун».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Києві, встановлено і потерпілих, і тих, хто скоїв на них напад.

«Наразі всі ці особи надають свідчення працівникам міліції», – зазначили у столичному главку.

Як повідомляв УНІАН, раніше столична міліція заявила, що шукає свідків жорстокого побиття чоловіка біля ТРЦ «Дрім Таун»

За їх даними, 16 червня близько 4-ї години ранку біля ТРЦ «Дрім Таун» на Оболоні група молодих людей накинулася на перехожого і жорстоко його побила. На відео, розміщеному у мережі Інтернет, чітко видно, що нападники використовували битку.

У міліцію про інцидент на Оболоні повідомили очевидці. На момент приїзду міліцейського автопатруля та слідчо-оперативної групи учасників бійки та потерпілого на місці виявлено не було.