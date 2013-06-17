КМДА: Дірка в бюджеті Києва досягне 2 млрд грн

Попов стверджує, що КМДА намагається звести дефіцит бюджету до нуля / Фото: ТСН.ua

На кінець року дефіцит бюджету Києва прогнозується в сумі 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сказав сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи міської влади у 2011-2013 роках.

«Дефіцит бюджету Києва на кінець року, враховуючи, що ми відкоригували в І кварталі свої можливості, він складає близько 2 мільярди гривень. Але ми працюємо над тим, щоб його звести до нуля», – сказав Попов.

За його словами, по видатках місто практично виходить на виконання бюджету по І півріччю.

«Тобто ми залучаємо разом з урядом додаткові можливості, які дають нам переконання в тому, що ми абсолютно впевнено забезпечимо діяльність міста. Але питання є актуальним і ми щодо цього продовжуємо дискутувати з Мінфіном», – зазначив голова КМДА.

Він висловив сподівання, що при коригуванні державного бюджету на поточний рік питання Києва буде вирішено позитивно.