Київська міліція шукає хлопців з битами і постраждалого чоловіка

За інформацією правоохоронців, постраждалий не надійшов ні в одну з лікарень

Столична міліція шукає свідків жорстокого побиття чоловіка біля ТРЦ «Дрім Таун» у Оболонському районі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві, 16 червня близько 4-ї години ранку біля ТРЦ «Дрім Таун» у Оболонському районі група молодих людей накинулася на перехожого і жорстоко його побила. На відео, розміщеному у мережі Інтернет, чітко видно, що нападники використовували битку.

У міліцію про інцидент на Оболоні повідомили очевидці. На момент приїзду міліцейського автопатруля та слідчо-оперативної групи учасників бійки та потерпілого на місці виявлено не було.

Міліція зауважує, що на поточний момент будь-яких заяв з боку потерпілого не надходило. Медики також не повідомляли про надходження до лікарняних закладів столиці пацієнта з характерними ушкодженнями.

Оболонським райуправлінням ГУ МВС України в м. Києві дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Наразі працівники міліції встановлюють особи учасників побиття та потерпілого.

Міліція звертається до можливих свідків: якщо хтось з вас 16 червня був очевидцем побиття чоловіка біля «Дрім Тауну» і володіє будь-якою інформацією, що допоможе якнайскоріше розкрити даний злочин, прохання зателефонувати за номерами: 418-30-22, 418-31-33 або 102.