На столичній Оболоні хлопця і дівчину побили битами (відео)
12:26, 17 червня 2013Київ
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Нападників було близько 10
Хлопця забрала «швидка» в несвідомому стані
У неділю, 16 червня, близько 4:30 ранку біля станції метро «Оболонь» у Києві група молодих людей з битами і палицями напала на хлопця і дівчину.
Про це повідомляє очевидець події. Відеоролик побиття викладено на сайті Youtube.
За словами свідка, нападників було 10 осіб. «Хлопця відвезла «швидка» в несвідомому стані по лікті в крові», – зазначив очевидець.
Відео: Youtube
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