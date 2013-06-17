На столичній Оболоні хлопця і дівчину побили битами (відео)

Хлопця забрала «швидка» в несвідомому стані

У неділю, 16 червня, близько 4:30 ранку біля станції метро «Оболонь» у Києві група молодих людей з битами і палицями напала на хлопця і дівчину.

Про це повідомляє очевидець події. Відеоролик побиття викладено на сайті Youtube.

За словами свідка, нападників було 10 осіб. «Хлопця відвезла «швидка» в несвідомому стані по лікті в крові», – зазначив очевидець.

Відео: Youtube