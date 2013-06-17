У київського костелу протікає дах і руйнується фасад (фото)

Вхід до костелу обнесли парканом / Фото: «Сегодня»

Костел Святого Миколая на вул. Великій Васильківській, 77 у Києві збираються почати ремонтувати цього літа.

Будівля, зведення якої курирував архітектор Городецький, зараз перебуває в аварійному стані – ремонт там проводився ще в 1982 році, повідомляє «Сегодня».

Останнім часом її стан значно погіршився через рясні снігопади. Усередині протікає дах, вода скупчується в підвалі, через що підмокає фундамент. Днями вхід у костел обнесли парканом, на якому – табличка з написом «Обережно! Небезпечна зона».

«Будівля, яка є пам'яткою архітектури і належить державі, нещодавно визнана аварійною надзвичайною комісією КМДА. У зв'язку з цим ми підготували документи, і будемо звертатися до Кабміну, щоб виділили гроші на терміновий ремонт. Потрібно 12-15 мільйонів гривень. Роботи необхідно почати якомога швидше, щоб усунути течу до початку осінніх дощів. Інакше стан костелу погіршиться», – повідомив міністр культури Леонід Новохатько, додавши, що пізніше буде вирішуватися питання про ремонт всього костелу.

Теча в даху – далеко не єдина проблема. Поступово розсипається фасад костелу. Шматки ліпнини можуть відвалитися, про що і свідчить табличка перед будівлею, що закликає до обережності.

«Фасад ремонтували близько 10 років тому. Думаю, не зовсім якісно, тому він і прийшов в такий стан. Можливо, згубно впливають вібрації від метро», – розповів настоятель римсько-католицької парафії отець Аркадіуш Ціхля.

За його словами, під час дощів віруючі змушені підставляти відра у внутрішніх приміщеннях, щоб збирати воду, яка ллється з даху. «Добре, що поки сухо в залі, де проводяться служби та концерти органної музики, – на голову людям не капає. Орган костелу (був спеціально сконструйований чеськими майстрами в 1980 році) поки не постраждав, але якщо його заллє, наслідки можуть бути незворотніми», – каже отець Аркадіуш.

Він сподівається, що під час робіт з усунення аварії в костелі проводитимуться богослужіння, але для безпеки відвідувачів потрібно спорудити критий прохід-коридор. Римо-католики підрахували, що на його комплексний ремонт необхідно $18 млн.

Фасад костелу поступово розсипається / Фото: «Сегодня»