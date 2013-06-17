У Києві за розбій засуджено організаторів «колектору»

Членів банди засуджено до 12 і 13 років ув’язнення / Фото: dozor.kharkov.ua

Деснянський районний суд Києва виніс вирок учасникам банди «Журавля», діяльність якої припинив столичний УБОЗ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу групи входило у тому числі двоє осіб, які мали кримінальний статус «смотрящих» в установах виконання покарань.

Бандити спеціалізувалися на розбоях та вимаганнях, при цьому використовували вогнепальну зброю, зокрема, вивозили своїх жертв до лісу, били та відбирали цінності.

Злочинці «рекламували» себе як «колекторське агентство», що займається вибиванням боргів, та брали замовлення в усіх регіонах держави.

Для знешкодження банди правоохоронці розробили операцію із залученням спецпідрозділу «Сокіл». Завдяки професійності його бійців вдалося без жертв затримати озброєних злочинців. У ході особистого обшуку в них вилучили зброю та наркотики.

Під час слідства правоохоронці довели причетність членів банди до скоєння ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Суд оголосив одному з учасників групи 12 років, а двом «авторитетам» – по 13 років тюремного ув’язнення.