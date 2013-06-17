Під Києвом горіла п'ятиповерхівка

Причина пожежі встановлюється / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Сьогодні о 4.30 у Броварах Київської області на балконі квартири на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на час прибуття підрозділів ДСНС вогнем було охоплено покрівлю будинку по всій площі.

О 5.50 пожежу було локалізовано на площі близько 2 тис. кв. м, а о 6.40 – ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.