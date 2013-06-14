Міліція взялася за розслідування вбивства киянки її чоловіком (відео)
Слідство з'ясовує причини та обставини злочину
Вікна квартири, де сталася трагедія / Фото: «Вести»
Міліція розслідує причини та обставини вбивства жінки та поранення її чоловіка в одному з будинків у центрі Києва.
Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, тіло молодої жінки (1986 року народження) з колото-різаними ранами та її поранений чоловік (1985 року народження) були знайдені в одному з будинків на вул. Лютеранській.
Як зазначили в міліції, чоловік наразі перебуває в реанімаційному відділі в одній із лікарень.
З місця пригоди вилучено кілька колото-ріжучих предметів, призначено низку експертиз, розглядається кілька версій, які могли стати причиною вбивства, але жодна з них наразі не є основною.
Також відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства.
Як повідомлялося, за даними ТСН, сусіди в будинку, де були виявлені два закривавлених тіла з численними різаними ранами, говорять, що спочатку в квартирі була сварка, яка переросла в бійку з використанням ножів.
У цій 5-кімнатній квартирі, де сталося вбивство, жили діти керівників великих енергетичних компаній України. Журналісти зв'язалися з батьками – гендиректором ВАТ «Центренерго» Олександром Чмиренком і директором ТОВ «Центренергобуд» Андрієм Ткаченком.
«Я не коментую, вибачте», – заявив Чмиренко.
«Воно вам треба?», – відрізав Ткаченко.
У лікарні наразі борються за життя порізаного хлопця. Йому вже зробили дві операції.
Відео: ТСН.ua