Киянам обіцяють, що «швидка» приїжджатиме за 10 хвилин

До кінця року в Києві працюватиме 25 баз «швидких»

До кінця нинішнього року в Києві буде обладнано ще дев'ять пунктів постійного базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги. Таким чином, до кінця року в столиці виявиться 25 пунктів «швидких».

Про це повідомив голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов, повідомляє ТСН.ua.

«Кроки, які ми зробили в минулому і нинішньому році у рамках виконання завдань і доручень глави держави в сфері модернізації охорони здоров'я, дозволили вийти у Києві на новий рівень організації екстреної допомоги. З осені у столиці працює модернізована централізована диспетчерська Київської міської станції швидкої допомоги. Вже відкрито шістнадцять пунктів постійного базування бригад швидкої допомоги, а до кінця року ми обладнаємо ще дев'ять. Головна задача, яка стоїть, – гарантовано забезпечити виконання норми щодо прибуття швидкої допомоги на виклик за десять хвилин», – розповів Олександр Попов.

За словами глави КМДА, переглянуто підхід до оснащення бригад швидкої допомоги обладнанням. Також витрати на медикаменти (з розрахунку на один виїзд бригади) збільшено в шість разів. Завдяки цьому в машинах швидкої допомоги з'явилися високоефективні дорогі препарати, які необхідні для порятунку життя пацієнтів при інфарктах й інсультах.

Нагадаємо, що модернізація охорони здоров'я визначена Президентом України Віктором Януковичем пріоритетом у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки.

Для централізації управління і руйнування адміністративних кордонів всередині регіону передбачено створення в Києві єдиного центру екстреної медичної допомоги та оперативно-диспетчерських служб для прийому викликів та організації їх обслуговування. На виклик буде приїжджати бригада, яка в даний момент є найближчою до місця виклику, а не та, за якою закріплений відповідний район. Головне завдання екстреної медичної допомоги – забезпечити реальний під'їзд бригади «швидкої» на виклик у місті в рамках 10 хвилин.