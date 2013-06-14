Голова КВУ не вірить, що київські вибори пройдуть цього року

Черненко впевнений, що влада не піде на компроміс у питанні київських виборів

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що вибори в Києві пройдуть не раніше 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу.

Він наголосив, що «сьогодні не бачимо серйозних мотивів і важелів, які б підштовхнули більшість Верховної Ради України до призначення цих виборів».

«В найближчий час, у 2013 році, ці вибори не будуть. Але їх не буде в 2015 році. Будуть раніше, тому що в Україні не стабільна політична ситуація», – зазначив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН щодо можливості призначення виборів у Києві на 18 серпня 2013 року, Черненко сказав: «Я не бачу у влади бажання і мотивів йти на такі поступки опозиції, бо це буде дуже серйозна поступка».

За його словами, таким чином «влада фактично буде здавати Київ, тому що ці вибори для них не будуть прості».

«Не для цього вони протягували рішення Конституційного суду, не для цього терпіли ці звинувачення від опозиції, від експертів, від західних структур, для того, щоб отак просто здатися», – наголосив Черненко.

Він підкреслив, що не думає, що «найближчим часом питання Києва буде питанням, в якому влада піде на компроміс», скоріше, пожертвує більш дрібними питаннями.