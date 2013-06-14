Батьківщина чекає реакції ТВК на обнуління списків у Київраді

Меліхова пояснила, чому Батьківщина вибрала обнуління замість відмови від мандатів

Київська міська партійна організація ВО «Батьківщина» очікує на відповідь Київської міської територіальної виборчої комісії щодо направленого на її розгляд прохання про так зване «обнуління» списків, тобто – скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради від цієї політсили у багатомандатному виборчому окрузі під час виборів 2008 року.

Про це УНІАН повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.

Вона нагадала, що в травні відбулася конференція Київської міської парторганізації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», на якій розглядалось питання щодо подальшої участі депутатів міськради від політсили «в нелегітимних сесіях Київради».

«Після того, як 31 травня було прийнято рішення на конференції, 1 червня було відправлено у КМТВК офіційно, з повідомленням, всі документи і рішення міської конференції. З урахуванням, що це не період виборчої компанії, то розгляд цих документів – максимум, місяць в установленому порядку. Тобто територіальна виборча комісія повинна Київській міській парторганізації відповісти, чи розглянули, чи прийняли до розгляду, але повинно бути реагування. Ми очікуємо рішення по суті протягом місяця», – поінформувала Меліхова.

За її словами, забезпечити неучасть депутатів від «БЮТ-Батьківщини» у подальших засіданнях сесії Київради цього скликання можна перш за все, обнулінням списків тих кандидатів, які затверджені попередніми конференціями парторганізації. «Тому що зараз складання мандатів ні до чого не приводить, тому що є «хвіст», який буде автоматично територіальна виборча комісія затверджувати та підтверджувати повноваження. А у зв’язку з тим, що вже 5 років минуло, зрозуміло, що все змінюється і у хвості списку є такі люди, які вже втратили зв'язок з партією», – сказала голова фракції.

Таким чином, політсила планує реалізувати своє рішення і не допустити ситуації, «щоб хтось пройшов і, не маючи вже на цьому етапі повноважень партії чи блока, діяв та брав участь у голосуваннях у Київраді».

«Тому процедура номер один – обнуління списків», – переконана Меліхова.

Як повідомляв УНІАН, в опозиції переконані, що обрана на позачергових виборах 25 травня 2008 р. Київрада з 2 червня 2013 року є нелегітимною, оскільки завершилися п’ять років її повноважень.

Однак, 30 травня ц. р. Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, тобто – у 2015 році.

31 травня Київська парторганізація «ВО «Батьківщина» звернулася до Київської міської територіальної виборчої комісії з вимогою скасувати рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідне рішення було прийнято делегатами ІІІ етапу X конференції парторганізації.

У партії зазначають, що таким чином звернення про скасування рішення про реєстрацію наступних кандидатів у депутати до Київради – обнуління списку – за списком виборів 25 травня 2008 р. має унеможливити входження до Київської ради інших людей, у разі складання депутатських повноважень нинішнім складом фракції «БЮТ-Батьківщина».