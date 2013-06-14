Столичних міліціонерів засудили на 9 років за побиття затриманого

Міліціонери у дільниці побили кийком мешканця Київщини / Фото: tsn.ua

Святошинський районний суд Києва засудив до 9 років ув’язнення двох колишніх дільничних інспекторів столичного райуправління міліції, котрі знущались над затриманим у приміщенні дільничного пункту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, слідством встановлено, що у квітні 2011 року на зупинці громадського транспорту біля ринку «Дніпро» на бульварі Кольцова правоохоронці незаконно затримали мешканця Київщини та без будь-яких пояснень доставили до дільничного пункту.

В подальшому, виходячи за межі наданих їм повноважень, міліціонери із застосуванням гумового кийка заподіяли йому тілесні ушкодження, які згодом були кваліфіковані як тяжкі.

Відпустивши затриманого, правоохоронці підробили протокол огляду та вилучення у нього пакету з підозрілою речовиною, а також адміністративний протокол про вчинення ним злісної непокори працівникам міліції під час затримання.

Внаслідок протиправних дій дільничних інспекторів чоловік отримав травми живота, пошкодження внутрішніх органів та інші ушкодження, переніс 7 операцій та тривалий час лікувався у стаціонарі.

Вироком суду міліціонерів визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень, ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, ч. 1 ст. 366 ККУ – службове підроблення, та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки.

Крім того, суд позбавив засуджених спеціальних звань «капітан» та «старший лейтенант».

Не погоджуючись з вироком суду з підстав м’якості, прокуратурою Святошинського району внесено апеляцію.