Пожежу в готелі під Києвом локалізовано (фото)

На місці працюють близько 20 одиниць пожежної техніки

Пожежу у готельному комплексі «Верховина» поблизу Києва локалізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Київській області.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Водночас, за інформацією «5-го каналу», внаслідок пожежі було евакуйовано 32 людини.

Причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу в одному з готелів у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Петропавлівська, 24, поблизу Києва надійшла сьогодні о 07.37. Вогнем було охоплено близько 600 кв. м покрівлі даху. На місці працюють близько 20 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Фото: for-ua.com