Пожежу в готелі під Києвом локалізовано (фото)
12:18, 14 червня 2013Київ
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Причини загоряння встановлюються
На місці працюють близько 20 одиниць пожежної техніки
Пожежу у готельному комплексі «Верховина» поблизу Києва локалізовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Київській області.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Водночас, за інформацією «5-го каналу», внаслідок пожежі було евакуйовано 32 людини.
Причини пожежі встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу в одному з готелів у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Петропавлівська, 24, поблизу Києва надійшла сьогодні о 07.37. Вогнем було охоплено близько 600 кв. м покрівлі даху. На місці працюють близько 20 одиниць пожежної та спеціальної техніки.
Фото: for-ua.com
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