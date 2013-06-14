Киянам обіцяють 40 нових станцій метро

У найближчі три роки від Петрівки до Південного вокзалу планують побудувати п'ять нових станцій метро

Протягом року міську електричку в Києві зроблять швидкісною і проведуть через всю Троєщину, протягом ще трьох від Петрівки до Південного вокзалу побудують п'ять нових станцій метро, а два береги столиці закільцюють трамваєм.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на документ з планами міської влади про те, як у найближчі роки буде розвиватися транспортна мережа Києва.

Найближчим часом цю схему повинні розглянути на містобудівній раді, а потім затвердити у Київраді. «Це – доповнення до Генплану. Річ дуже перспективна і правильна», – зазначив заступник головного архітектора Києва Андрій Вавриш.

Новинкою для Києва стане поява «легкого» метро. «Це щось середнє між метро і трамваєм. Прикладом може служити наш швидкісний трамвай, він не перетинає перехрестя, а йде по своїй окремій смузі. Ми пропонуємо, щоб цей рейковий транспорт їздив не по центру дороги, як зараз, а по крайній правій смузі. Так він не висаджуватиме людей на проїжджу частину і не заважатиме руху іншого транспорту, а для нього будуть обладнані спеціальні зупинки», – розповів автор схеми, головний спеціаліст відділу моніторингу інженерно-транспортної структури Києва при Главархітектурі Віктор Петрук.

Планується обладнати 15 зупинок «легкого» метро і пустити його через весь Київ по колу. «Від площі Перемоги до Контрактової ми припускаємо будівництво тунелю, а все коло трамвай буде проїжджати за 32 хвилини зі швидкістю 60 км на годину», – говорить Петрук.

В кільце будуть вливатися три швидкісних трамвайних лінії: вже існуюча Борщагівська і нові – Троєщинська (пройде по вул. Драйзера, Братиславській, Микитенка і Стальського) і Ленінградська (пройде від Ленінградської площі до Осокорків). За словами автора схеми, також продовжать маршрут трамваю на ДВРЗ – до Червоного Хутора.

Згідно з його підрахунками, нове «легке» метро зможе перевозити на годину до 28 тисяч пасажирів в одному напрямку, що значно полегшить життя жителям старої Дарниці, Троєщини, Борщагівки. «Людям не потрібно буде їздити на маршрутці, потім пересідати на метро і знову – на маршрутку. Сівши на «легке» метро на Ленінградській площі, через 10 хвилин пасажир опиниться на Либідській, а з вулиці Райдужної за шість хвилин опиниться на Контрактовій площі», – стверджує Петрук.

З'явиться кільце і у традиційного підземного метро. «Перший етап – будівництво п'яти станцій метро від Південного вокзалу до Петрівки. Ця ділянка перетне три вже існуючі лінії метро і покладе початок будівництву підземки, яке об'єднає по кільцю весь Київ з відгалуженнями на Троєщину, Виноградар і Жуляни. Так що метро буде в пішій доступності в кожному районі», – обіцяє головний спеціаліст відділу моніторингу інженерно-транспортної структури Києва.

За його підрахунками, перші п'ять станцій з депо можна побудувати всього за три роки, а вже потім займатися продовженням ліній в будь-яку зі сторін. Всього ж з'явиться близько 40 нових станцій метро.

Всього за рік Петрук пропонує продовжити міську електричку на Троєщину (до вулиці Цвєтаєвої) і зробити її швидкісною. «Зараз головна проблема міськелектрички – в її швидкості і постійних затримках. Це відбувається через те, що на Петровському мосту їй доводиться пропускати зустрічні потяги. Щоб такого не відбувалося (а інтервал між електричками скоротився з 18 хвилин до двох), ми хочемо пустити вранці міськелектричку на ділянці від Петровського мосту до Караваєвих дач тільки в одному напрямку, а ввечері – тільки у зворотному. Інша частина кола буде працювати в обох напрямках», – говорить він.

Щоб збільшити швидкість посадки-висадки пасажирів, будуть закуплені інші вагони, в яких не дві-три двері, а цілих шість. За підрахунками Петрука, така оновлена електричка зможе обслуговувати не 11 тисяч осіб на день, як це відбувається зараз, а цілих 46 тисяч пасажирів на годину.

«На її втілення (схеми – ред.) знадобляться мільярди, і навряд чи влада виділить скоро такі гроші. Є й недоліки в схемі: наприклад, абсолютно не враховано мікрорайон від ВДНГ у бік Корчуватого-1, Корчуватого-2 і передмістя Києва. Також не покритий мережею і майбутній мікрорайон Теремки-3. Щоб пустити легке метро по центру і не зіткнутися з постійними заторами, потрібно перш вирішити проблему з новими паркінгами, а то й зовсім прибрати звідси частину адміністративних будівель, офісів та житлових будинків. Така практика існує у світі, але там у центрі, як правило, немає такої кількості машин», – висловив свою думку експерт з перевезень Богдан Аганін.