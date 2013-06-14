ЗМІ: На Парковій дорозі в Києві перекриють одну смугу

На ділянці Паркової дороги від Грушевського до Аскольдової могили проведуть капремонт

Через два тижні на Парковій дорозі в Києві обмежать рух транспорту. Тут проведуть капітальний ремонт через загрозу зсувів, повідомляє «Сегодня».

«Вздовж Паркової активізувалося вісім із десяти зсувів. Якщо не вжити заходів, то через 2-3 роки нас чекає катастрофа: схил може обрушитися, або дорога обвалиться. Земля тримається за рахунок наших штолень та водовідведення, але ці комунікації потрібно міняти, ставити підпірні стіни», – стверджує начальник КП «СУППР» Микола Семенішин.

«Роботи почнуться на ділянці від Грушевського до Аскольдової могили. Поки проект не розроблений. Плануємо обмежити рух на одній смузі», – розповів ген директор «Київавтодору» Петро Береговий. Коли закінчать роботи, невідомо.