Опозиція в Київраді обнулилася

Київрада нелегітимна?

Для припинення діяльності Київради, повноваження якої, на переконання опозиції, закінчилися 2 червня, партії УДАР та "Батьківщина" подали до тервиборчкому заяви про обнулення виборчих списків. Свої питання народні депутати від опозиції тепер мають намір вирішувати з КМДА.

Глава фракції "БЮТ-Батьківщина" у Київраді Тетяна Меліхова повідомила виданню Комерсант-Україна, що київська міська організація партії "Батьківщина" прийняла рішення обнулити виборчі списки депутатів міськради.

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"Ми подали дані в територіальну виборчу комісію і чекаємо рішення, і, якщо воно буде негативним, оскаржимо в Центрвиборчкомі", - зазначила Меліхова.

Аналогічне рішення наприкінці травня ухвалила фракція УДАР в Київраді. "Ми подали точно таке саме звернення до тервиборчкому, його прийняла фракція УДАР в Київраді, а потім воно було затверджене політрадою партії. Ми чекаємо відповіді, а тим часом не працюватимемо в Київраді, хоча будемо відвідувати сесії для контролю над прийняттям рішень", - сказав депутат Олексій Давиденко.