Прокуратура вимагає заборонити будівництво кафе в столичному парку

Земділянка розташована на території парку відпочинку «Березовий гай» / Фото: wikimapia.org

Прокуратура Києва заявила позов до Господарського суду та вимагає повернути столичній громаді ділянку у парку відпочинку «Березовий гай», що на Подолі, яку протиправно передано в оренду комерційній структурі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначається в повідомленні, на підставі рішення Київради у 2008 році земельну ділянку площею 0,23 га на вул. Вишгородській у Подільському районі столиці було надано в оренду приватному підприємству для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком та благоустроєм прилеглої території.

Прокурорською перевіркою встановлено, що ділянка розташована на території парку відпочинку «Березовий гай», який входить до переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду як парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Згідно із законодавством, використання таких земель не за цільовим призначенням заборонено.

Крім того, відведення землі відбулося без погодження з уповноваженими органами, а відтак є незаконним, підкреслили в прокуратурі.

У зв’язку з встановленими порушеннями прокуратура Києва звернулася до Господарського суду з позовною заявою, у якій вимагає скасувати вищезазначене рішення Київради, визнати недійсним укладений на його підставі договір оренди та зобов’язати приватне товариство повернути паркову ділянку столичній громаді.