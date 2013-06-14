Під Києвом горить готельний комплекс
09:36, 14 червня 2013Київ
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Пожежі зайнялась у комплексі «Верховина»
Сьогодні о 7.40 у с. Петропавлівська Борщагівка Київської області по вул. Петропавлівська, 24, на покрівлі п‘ятиповерхового готельного комплексу «Верховина» виникла пожежа на площі 600 кв.м.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.
До гасіння пожежі залучено 20 одиниць основної та спеціальної техніки.
Ліквідація пожежі триває.
Причина пожежі встановлюється.
На місці події працюють оперативні групи Головних управлінь ДСНС України у м. Києві та Київській області.
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