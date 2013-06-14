Під Києвом горить готельний комплекс

Сьогодні о 7.40 у с. Петропавлівська Борщагівка Київської області по вул. Петропавлівська, 24, на покрівлі п‘ятиповерхового готельного комплексу «Верховина» виникла пожежа на площі 600 кв.м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 20 одиниць основної та спеціальної техніки.

Ліквідація пожежі триває.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працюють оперативні групи Головних управлінь ДСНС України у м. Києві та Київській області.