У Раді запевняють, що гроші на квартири для нардепів не давали

Кошторис ВР не передбачає витрати на будівництво будинків для нардепів

Кошторисом Верховної Ради на 2013 рік не передбачено виділення капітальних видатків на будівництво будь-яких об’єктів, зокрема, житла для народних депутатів та співробітників апарату парламенту, а також коштів на розробку проектної документації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі апарату ВР, коментуючи численні публікації у засобах масової інформації про нібито розпочате будівництво будинку для народних депутатів по вулиці Тропініна у Києві.

«У зв’язку з цим просимо представників ЗМІ дотримуватися стандартів журналістської професії і не розміщувати у своїх виданнях неперевірену інформацію», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше видання «Вести» опублікувало інформацію про те, що в Києві починається будівництво першого з чотирьох житлових будинків, в якому народним депутатам і співробітникам Верховної Ради буде виділено квартири.

За даними видання, на будівництво і проектування всіх чотирьох будинків цього року в кошторисі Ради закладено 22,8 млн грн.