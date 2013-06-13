Столичні донори отримають «Картку киянина»

На думку Попова, донорам повинні видати «Картку киянина» одними з перших

Столичні донори повинні бути внесені до списку категорій, які отримають «Картку киянина» одними з перших.

Таку думку висловив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов у ході відвідування відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні №8.

«Місто зобов'язане проявити підвищену увагу до людей, які роблять дуже важливу і потрібну справу. По суті, рятують життя киян. Вважаю, ми повинні зробити все, щоб підвищити престижність донорства. Необхідна міська програма стимулювання донорства, яка включала б соціальні гарантії і стимули», – зазначив Олександр Попов.

За його словами, поки програма буде розроблятися, столиця може посилити соціальний захист донорів за допомогою вже існуючих механізмів. «Буквально в ці дні ми приступаємо до початку повномасштабного впровадження «Картки киянина». На даному етапі картку отримають 425 тисяч соціально незахищених киян – пенсіонери, інваліди, ветерани, діти війни тощо. Вважаю, що необхідно надати право отримати картку в числі перших і донорам», – зазначив Олександр Попов, додавши, що «Картка киянина» дозволяє власнику користуватися різними соціальними пільгами, зокрема купляти ліки зі знижкою.

Голова КМДА взяв участь в акції зі здачі крові, яка напередодні Дня донора традиційно проходить в медичних установах столиці. Олександр Попов здав 350 мілілітрів крові. Натомість, як і інші донори, отримав шоколадку і довідку про надання двох вихідних. Від запропонованих вихідних глава КМДА, втім, відмовився. Олександр Попов розповів журналістам, що вже не перший раз здає кров, правда до звання «Почесний донор» йому ще далеко – для цього потрібно здати безкоштовно кров не менше 40 разів.

«Ну, ще час є, здоров'я дозволяє, так що будемо форсувати, – пожартував Попов. – А якщо серйозно, то міська влада дійсно буде робити все, щоб донорство в Києві популяризувалося й розвивалося, щоб донори відчули увагу і повагу міста».

Нагадаємо, що в рамках реалізації завдань і програм Президента України Віктора Януковича у сфері модернізації охорони здоров'я і соціальних ініціатив глави держави влада Києва провели переговори з фармацевтичними компаніями столиці щодо здешевлення ліків для малозабезпечених груп населення. У підсумку «Картка киянина» дозволяє купувати її власникам медпрепарати більше 100 найменувань зі знижкою до 30%. Крім цього в Києві відкрито десять соціальних аптек, де власникам картки пропонується за соціальними цінами весь асортимент медпрепаратів, включаючи рецептурні.

Сьогодні донорство в Україні регулюється Законом України «Про донорство крові та її компонентів». Зокрема, в день здачі крові донори отримують довідку про звільнення від роботи і додатковий день відпочинку. Всім донорам КМЦК надається грошова компенсація на харчування у розмірі 13 гривень. Почесні донори України (які здали кров безоплатно не менше 40 разів) мають, зокрема, право на 10%-ві надбавки до пенсії затвердженого прожиткового мінімуму, безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами для особистого лікування, першочергового придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування тощо.