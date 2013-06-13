Суд наказав демонтувати злітно-посадкову смугу в Гідропарку

Злітно-посадкову смугу для гідропланів облаштувала комерційна структура / Фото: igor113.livejournal.com

Господарський суд задовольнив позовні вимоги столичної прокуратури щодо повернення з незаконного користування земельної ділянки у Гідропарку, на якій комерційна структура незаконно облаштувала злітно-посадкову смугу для гідропланів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, рішенням Київради у 2007 році ділянку площею 1,5 га на о. Долобецькому у Дніпровському районі було передано приватному товариству у довгострокову оренду для облаштування зони відпочинку та злітно-посадкової смуги на воді для гідропланів.

Як з’ясувалося, ще у 2010 році Господарський суд м. Києва за позовом столичної прокуратури визнав договір оренди землі недійсним.

Попри це, комерційна структура продовжувала самовільно займати вказану територію острова: обгородила її парканом, розмістила господарські споруди та облаштувала злітно-посадкову смугу.

У зв’язку з виявленими порушенням та в інтересах столичної громади прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати товариство звільнити земельну ділянку та повернути до комунальної власності у придатному для використання стані.

Рішенням Господарського суду позовні вимоги прокуратури були задоволені у повному обсязі.

Наразі тривають виконавчі дії щодо звільнення вказаної земельної ділянки.