На столичних Новобіличах підлітки влаштували жорстоку бійку (відео)

Хлопці пішли «стінка на стінку» / Фото: steer.ru

У лісопосадці на київських Новобіличах сталася масова бійка між двома групами молодих людей.

Як видно на відео, опублікованому на Youtube, підлітки зустрілися в умовленому місці і пішли «стінка на стінку».

Судячи з усього, метою такого «спарингу» було визначити найсильнішого. Довівши свою перевагу, переможці залишили своїх супротивників лежати на «полі бою».

Відео: VestiLive