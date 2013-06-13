На столичних Новобіличах підлітки влаштували жорстоку бійку (відео)

12:48, 13 червня 2013
Київ
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Бійка сталася між двома групами

драка / Фото: steer.ru Хлопці пішли «стінка на стінку» / Фото: steer.ru

У лісопосадці на київських Новобіличах сталася масова бійка між двома групами молодих людей.

Як видно на відео, опублікованому на Youtube, підлітки зустрілися в умовленому місці і пішли «стінка на стінку».

Судячи з усього, метою такого «спарингу» було визначити найсильнішого. Довівши свою перевагу, переможці залишили своїх супротивників лежати на «полі бою».

 

Відео: VestiLive

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