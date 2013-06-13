ЗМІ: У центрі Києва стартує будівництво висотки для депутатів

Висотку зведуть на вулиці Тропініна

У Києві починається будівництво будинку для депутатів. 16-поверхова висотка на 195 квартир буде побудована через два роки на вулиці Тропініна, недалеко від центру.

Квартири в цьому будинку отримають депутати, співробітники Верховної Ради, а решті житло продадуть за $1 тис. за квадратний метр. У планах – будівництво ще трьох будинків для нардепів, повідомляють «Вести».

Майданчик для майбутнього будинку вже готовий. А в інтернеті, на сайті компанії-забудовника, почали розпродаж квартир. Згідно з інформацією менеджера компанії, будівництво почнеться вже в липні.

Ціна за квадратний метр становить 8-8,1 тис. грн. У будинку передбачено підземний паркінг. Також для комфортного життя нардепів збираються поміняти всі старі комунікації в окрузі.

У Київській міській державній адміністрації підтверджують, що будівництво скоро почнеться. Правда, скільки квартир буде виділено Верховній Раді, поки не знають. «Це вони вже самі з інвестором укладають договір», – сказав заступник голови КМДА Михайло Кучук.

У планах Верховної Ради – будівництво ще трьох будинків, які допоможуть вирішити квартирне питання «бездомних» парламентаріїв: на вул. Обсерваторній, в Нестеровському провулку та на вул. Глибочицькій. На будівництво і проектування всіх чотирьох будинків цього року в кошторисі Ради закладено 22,8 млн грн (кошти повинні виділити учасникам будівельного процесу, а ті, у свою чергу, – віддати у вічне користування частину квартир).

Зараз близько 200 депутатів живуть у готелях «Україна», «Національний» і «Київ», на що в держбюджеті передбачено 38 млн грн. Правда, народним обранцям жити в готелях не подобається. «Я, наприклад, живу в «Києві», у мене номер 14 кв. м, є телевізор і Wi-Fi, в минулому році ми домоглися, щоб нам встановили кондиціонери. Але жити там незручно. Хоча я відмовлюся від квартири з принципу», – говорить Андрій Парубій.

А депутат Сергій Гриневецький зовсім не проти отримати житло. «Я в готелі «Україна» живу з 1998 року. Звичайно, хочеться окремого житла, кухні, щоб супчик собі зварити. Може, і сім'я до мене приїхала б. Але якщо будуть претендувати на житло більш нужденні колеги, то я сперечатися з ними не буду, а якщо житла вистачить – не відмовлюся», – зізнався нардеп.

Житло для депутатів у Києві не будувалося давно. У минулому скликанні розігрували всього чотири квартири, а заяв було близько ста. З них відібрали 15 гостро нужденних. Але глава регламентного комітету Володимир Макеєнко каже, що квартира не дістанеться жодному депутату: «Депутати не захочуть псувати свій імідж. Є ще співробітники апарату, можливо, ці квартири дістануться їм».

У той же час, Гриневецький вважає, що кожен депутат не з Києва, за законом, має право на забезпечення житлом. «Якщо всі такі принципові, то потрібно внести зміни до закону і скасувати цю пільгу. Але ж не хочуть!» – каже Гриневецький.