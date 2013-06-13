Мешканці двох районів Києва залишилися без води

Водопостачання відсутнє у Печерському та Солом'янському районах / Фото: «Сегодня»

У четвер, 13 червня, через пошкодження водопровідної мережі по вул. Цитадельній, 1 та по вул. Борщагівській, 117 у Києві тимчасово без водопостачання залишилися мешканці кількох будинків, повідомляє «Сегодня».

Зокрема, у Печерському районі водопостачання відсутнє за наступними адресами: вул. Лаврська, 14 (храм), вул. Івана Мазепи, 28-30 (музей «Мистецький Арсенал»).

У Солом'янському районі без води залишилися будівлі по вул. Борщагівській, №№ 117/125, 129/133, 133, 139-141, 143, 143-А (офіс), 143-Б.

Водовозка працює по вул. Борщагівській, 129.

У «Київводоканалі» попереджають водіїв, що для ліквідації пошкодження та відновлення водопостачання бригади «Київводоканалу» здійснюватимуть розкоп на проїжджій частині і тротуарі по вул. Цитадельній, 1 у Печерському районі. По вул. Борщагівській, 117 у Солом'янському районі буде проводитися розкопка на тротуарі.