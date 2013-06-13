У Києві обмежать рух на Південному мосту

На Південному мосту проведуть ремонтні роботи

У Києві 14-17 червня буде обмежено рух транспорту на низовому боці Південного моста через Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це пов’язано з тим, що фахівці «Київавтодор» з 22:00 14 червня до 6:00 17 червня виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва (вирівнюючого приладу) на естакаді Південного мостового переходу.

У зв’язку з цим рух автотранспорту (низовою стороною) з Наддніпрянського шосе на просп. Миколи Бажана першою та другою смугами буде частково обмежено.

Керівництво КК «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та при можливості обирати інші маршрути пересування містом.