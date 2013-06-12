На День молоді у Києві заплановані квести, концерт і лазерне шоу

Святковий концерт розпочнеться на Майдані о 13:00

З нагоди Дня молоді, який традиційно відзначають в останню неділю червня, у столиці готується цікава і насичена програма святкування.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, програма передбачає як офіційні зустрічі з керівництвом держави і міста, вручення іменних стипендій, так і проведення соціальних, спортивних, мистецьких акцій, а також концерту популярних виконавців.

Так, 28 червня на Трухановому острові розпочнеться київський регіональний етап міжнародної програми «Студентська республіка».

Напередодні свята на літній естраді Маріїнського парку о 18:00 відбудеться Всеукраїнська соціально-мистецька акція «Шоу-зона «Живи!». Шляхом цікавих творчих форм учасники заходу привертатимуть увагу громадськості до здорового способу життя і профілактики наркоманії та СНІДу серед молоді.

30 червня протягом дня з 12:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності відбуватимуться: молодіжне спортивно-журналістське свято «Республікада», презентація діяльності Київського молодіжного центру праці, Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також закладів профтехосвіти та молодіжних громадських організацій.

Крім того, у екстрім-містечку на Майдані Незалежності усі охочі зможуть позмагатися у настільному тенісі, армрестлінгу та взяти участь у веселих стартах на роликах. Також мешканці та гості міста зможуть переглянути показові виступи спортсменів та долучитися до флеш-мобів, майстер-класів та фото і відео-квестів.

О 13:00 на головній площі столиці розпочнеться святковий концерт. У рамках заходу також відбудеться фестиваль сучасної молодіжної культури – виступи реп-виконавців, бі-бойзів, ді-джеїв та брейкерів. Продовжать концертний марафон молоді виконавці та гурти з різний міст України: «Double Life», «Nofacez», «Люмьер», «WeAre», «Фонталiза»,«April», «ThePolak», «Гаврик», «Дiти Фiделя», «Скрудж», «Дом солнца», «Anebo», «Гретта», «Горчицца», а також лауреат «Золотого грамофону-2012» – Даша Суворова. Ведучий концерту – Дядя Жора.

Привітати молодь зі святом також завітають: Юлія Войс, гурти «Тартак», «Med Heads». Завершить дійство світлове лазерно-піротехнічне шоу «Global illuminations».