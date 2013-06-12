У Києві через зсув можуть перекрити Паркову дорогу

Київська влада обміркує, чи варто перекривати важливу магістраль / Фото: autoua.net

Фахівці комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУПР) звернулись до влади Києва з пропозицією розглянути питання про обмеження руху транспорту Парковою дорогою на період проведення першочергових заходів з ліквідації зсувів грунту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Він зазначив, що рішення за цією пропозицією буде прийнято на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій, яке планується провести завтра.

Голубченко зазначив, що учасники засідання заслухають всіх фахівців і після цього визначаться, чи варто закривати рух на такій важливій магістралі, і якщо вводити обмеження, то яким чином (на окремих ділянках, поетапно чи одночасно) і на який період.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2012 р. на Парковій дорозі було відкрито вертолітний майданчик – вертодром «Дніпро-1» Центру адміністративно-ділової авіації.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, тоді інвесторами було здано в експлуатацію дві черги з п'яти цієї споруди.

5 червня 2013 року в ЗМІ поширилась інформація, що стався зсув грунту на Парковій дорозі, неподалік від Маріїнського палацу в Києві.

Того ж дня голова КМДА Олександр Попов назвав ситуацію із зсувом грунту на Парковій дорозі непростою, але не авральною. Він не виключив, що до робіт з укріплення схилу залучать кошти інвестора, який будував вертолітний майданчик.