Ціни на квартири в Києві знову ростуть

Реальна вартість квартир у травні була нижче заявленої

Середня заявлена вартість квартир Києва в травні 2013 року порівняно з квітнем цього року зросла на 1,2% до 2170 дол. за кв. м. Про це повідомляє агентство нерухомості Real Druzi в огляді київського ринку купівлі-продажу квартир.

«Упродовж травня 2013 року середні заявлені ціни квадратного метра були нижчі за цінові показники квітня тільки у квартир Печерського району – на 1,4%. Середня заявлена вартість квадратного метра квартир, розташованих в інших районах столиці, зросла в межах від 0,2% до 2,5%», – говориться в огляді компанії Real Druzi.

При цьому експерти компанії відзначили, що впродовж травня середня реальна вартість квадратного метра квартир була значно нижча за середню заявлену ціну у всіх районах Києва. Найбільша різниця між середньою реальною і середньою заявленою вартістю квадратного метра була у квартир Шевченківського району столиці – 49,6%.

Найбільше квартир пропонувалося до продажу в Дарницькому і Шевченківському районах – 16% і 15% від загального обсягу, відповідно. Частка квартир Подільського, Деснянського і Оболонського районів у структурі пропозиції, як і раніше, була найменшою і становила 5%, 6% і 7% відповідно.

За прогнозами фахівців компанії Real Druzi, у червні початок сезону відпусток може мати невеликий негативний вплив на активність вторинного ринку купівлі-продажу квартир Києва.

«Істотних змін у структурі попиту і пропозиції не прогнозується. Середні реальні ціни квадратного метра квартир Києва в червні 2013 року, ймовірно, продовжать тенденцію до плавного зниження», – вважають аналітики агентства нерухомості.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва, за даними консалтингової компанії SV Development, з 4 травня по 3 червня 2013 року зросла на 0,2% до 1974 дол. за кв. м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової та комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено більш як 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.