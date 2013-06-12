Янукович звільнив нового мера Василькова з посади голови РДА

За Сабадаша проголосувало 30,39% виборців / Фото: uyristkonsult.at.ua

Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням № 194/2013-рп звільнив з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Володимира Сабадаша.

Про це йдеться у розпорядженні, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, за результатами паралельного підрахунку голосів на позачергових виборах міського голови Василькова Київської області, який проводився Громадянською мережею ОПОРА, найбільшу кількість голосів отримав кандидат від Партії регіонів Сабадаш. За нього проголосували 30,39% або 3 тис. 395 виборців.

Друге місце зайняв кандидат від партії «УДАР» Сергій Сабов – 28,25% або 3 тис. 155 голосів виборців.

Третє місце – у кандидата партії «Єдність» Валерія Поповича – 26,38% або 2 тис. 947 голосів виборців.