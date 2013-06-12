Столична міліція за підробку грошей затримала шістьох осіб

Киянин друкував гроші вдома на принтері

Співробітники Святошинського райуправління столичної міліції затримали шістьох мешканців Києва, які, за попередньою інформацією, впродовж кількох місяців виготовляли підроблені гроші та розповсюджували їх на території міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, кілька місяців тому до правоохоронців звернувся мешканець Святошинського району, який повідомив, що нещодавно до нього потрапила підроблена купюра номіналом 100 грн. За даним фактом слідчим відділом Святошинського райуправління було розпочато кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту або збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Пізніше правоохоронці встановили особу 24-річного киянина та чотирьох його спільників, які розповсюджували підроблені гроші.

Згодом правоохоронці встановили особу організатора виготовлення та розповсюдження підроблених грошей. Ним виявився 50-річний киянин, який налагодив протизаконне виробництво у власній оселі. Як кліше він обрав оригінал грошової купюри номіналом 100 грн. Окрім кліше, в ході проведення санкціонованого обшуку, правоохоронці вилучили оргтехніку, пристосовану для виготовлення підроблених купюр, відповідне програмне забезпечення на магнітних носіях та заздалегідь підготовлені засоби: спеціальний папір, магнітні стрічки та відскановані водяні знаки Національного банку України. Також було вилучено купюри з ознаками підробки на суму понад 12 тис. грн та інші речові докази.

Всіх спільників затримано. Слідчим відділом Святошинського райуправління готується клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді арешту.