Бобер заблукав серед багатоповерхівок і налякав киян (відео)

Бобер був спокійним, не агресивним і наляканим / Фото: kyiv.mns.gov.ua

У Дарницькому районі Києва мешканців будинку №4 по вулиці Кошиця налякав річний бобер.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСЧС України в Києві, тварина заблукала і опинилася біля будинку, де почала копатися під бетонною стіною.

Перелякані очевидці викликали міліцію, а служителі закону після прибуття попросили допомоги у рятувальників.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначають, що бобер був спокійним, не агресивним і, ймовірно, наляканим. Саме великий розмір тварини переполошив мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники зловили бобра за допомогою кошми і відвезли в звичне місце його проживання – озеро «Вирлиця», яке знаходиться недалеко від станції метро «Харківська». Дезорієнтований бобер не відразу впізнав територію озера, проте вже через кілька секунд пірнув у воду.

«Це був перший столичний бобер, якому випала можливість проїхатися в пожежній машині і посидіти на руках у доблесних захисників нашої безпеки», – підсумували в прес-службі ДСНС Києва.

Відео: прес-служба ГУ ДСНС України в Києві