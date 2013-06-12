У Києві з початку року потонули 19 осіб

Тіло потонулого чоловіка спливло біля мосту Патона / Фото: kyiv.mns.gov.ua

З початку року на столичних водоймах загинуло 19 осіб. Тільки з початку купального сезону потонуло 15 людей.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.

Так, 11 червня в 17:00 під час інтерв'ю водолазів з журналістами на річці Дніпро на їхніх очах сплив труп чоловічої статі на відстані 30 м від берега біля моста Патона. Судячи із зовнішнього вигляду, людина пробула під водою близько трьох днів.

Водолази викликали службу «102». На момент приїзду міліції рятувальники за допомогою спорядження транспортували загиблого на берег і передали оперативно-слідчій групі.

ГУ ДСНС України в Києві звертається до мешканців та гостей міста з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку, дотримуватись елементарних заходів власної безпеки, а саме:

- не розпивати спиртні напої та не купатися у нетверезому стані;

- не залишати малолітніх дітей без нагляду поблизу водойм;

- не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;

- купатися тільки в пристосованих для цього місцях.

Як показує статистика, порушення саме цих основних правил призводить до трагедій.