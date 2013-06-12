50-річні вагони київського метро вирішили експлуатувати ще 20 років

Деталі для вагонів беруть із тих, що стоять в ремонті

Вагонам київського метро, що курсують у підземці з 60-х років минулого століття, продовжили термін служби ще на 20 років.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на заступника глави КП «Київський метрополітен» Олександра Чічікала.

Як виявилося, у столичному метро таких вагонів, які їздять вже 50 років, чимало. «Нещодавно ці вагони обстежили і продовжили їм термін служби ще на 20 років – вони міцні через надійний кузов. На Заході вагони теж по 60 років їздять. Взагалі, ми вагони не списуємо – запас же повинен бути», – стверджує Чічікало.

При цьому керівництво метрополітену визнає, що поломки через ветхість вагонів таки трапляються. «Минулого року було близько 60 технічних поломок, через які зупинялися потяги. За п'ять місяців цього року – лише 10. Наша система безпеки стала працювати краще. Кожен випадок ми аналізуємо, намагаємося, щоб він не повторювався. Але і рухомий склад зараз оновлюється», – говорить заступник начальника метрополітену.

У той же час, один з машиністів метро розповів виданню, що кожен день ламається по два, а то й п'ять поїздів. Але не завжди це бачать пасажири – несправність можуть виявити перед виходом на лінію, і поїзд відразу міняють. Або машиніст дотягує до кінцевої станції, а потім їде в депо.

«Людей-то я, звичайно, довезу, але нервувати доводиться кожен раз. Потрібно вибігати з кабіни, дивитися, що сталося з дверима, що там з вагоном, графік відразу порушується. Але що робити? Запчастин не вистачає, деталі беруть із тих вагонів, що стоять в ремонті, або зі старого запасу, нове купують дуже рідко», – розповідає він.

Колишній працівник метро, який також працював машиністом, каже, що в основному поїзда ламаються восени і взимку – збільшується кількість пасажирів, а дощ, сніг і мороз виводять з ладу старі вагони. «Мені щоразу було страшно вирушати в рейс, боявся, що у цього мотлоху щось відвалиться. У деяких моїх колег навіть до істерики доходило. А все через старість вагонів. У метрополітені всіма правдами і неправдами подовжують їм термін служби. От не було чавунних колодок, а старі електродвигуни везли на завод і перемотували вручну», – зізнався він.

А в Київській міській державній адміністрації запевняють, що шукають кошти на оновлення вагонів у підземці. «Один з варіантів – модернізація. 95 вагонів вже цього року надійдуть на завод, де їх перероблять. Також закупимо нові вагони. Всі оновимо в найближчі роки. Підвищувати тарифи на проїзд ми не збираємося», – підкреслив директор Департаменту транспорту КМДА Євген Водовозов.

Раніше голова Київської держадміністрації Олександр Попов говорив, що економічно обгрунтована ціна жетона – 3,20 грн.