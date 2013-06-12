У Київському пологовому будинку з жінок незаконно брали гроші за аналізи

Посадовці Київського пологового будинку № 2 тривалий час незаконно стягували з пацієнток плату за проведення лабораторних досліджень.

Такі факти було встановлено під час перевірки, проведеної прокуратурою Подільського району столиці, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

За словами заступника прокурора району Андрія Оліферчука, незважаючи на те, що надання платних послуг не передбачено наказами головного лікаря пологового будинку, працівники медзакладу систематично вимагали з пацієнток кошти за проведення досліджень крові на вміст гормонів. Кожний такий аналіз коштував 50 грн.

Упродовж 2012-2013 років майже 2 тис. пацієнток сплатили за ці послуги близько 90 тис. грн.

«Варто відзначити, що фінансові документи на отримані кошти не оформлювалися і до каси пологового будинку вони не надходили», - сказав Оліферчук і додав, що лише незначна частина цієї суми використовувалася на закупівлю реактивів для проведення досліджень.

За результатами перевірки прокуратурою Подільського району столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 184 Кримінального кодексу України – незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Подільському райуправлінню міліції.