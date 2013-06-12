Прокуратура оскаржила звільнення з-під варти ректора-педофіла

Ректор Київської академії водного транспорту обвинувачується в організації злочинної групи, яка займалася педофілією / Фото: rama.com.ua

Столичною прокуратурою підготовлено та внесено апеляцію на рішення Шевченківського суду, яким справу організованої злочинної групи ректора-педофіла спрямовано на додаткове розслідування, а її фігурантів звільнено з-під варти.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, у своїй апеляції державне обвинувачення вимагає скасувати постанову суду першої інстанції, оскільки вважає її незаконною та безпідставною.

Однією з підстав, з яких Шевченківський райсуд постановив спрямувати справу за додаткове слідство, було твердження про порушення органом слідства вимог законодавства щодо повноти, всебічності та об’єктивності розслідування.

Проте, насправді, слідчими було зібрано беззаперечні докази вини підсудних, запевняють у прес-службі прокуратури. Вчинення інкримінованих їм злочинів підтверджується показами потерпілих, свідків, а також самих обвинувачених; відтворенням обстановки та обставин події, очними ставками, впізнанням, комплексом судових експертиз, обшуками, оглядами та низкою інших процесуальних і слідчих дій. На переконання державного обвинувачення, під час досудового слідства було з’ясовано всі фактичні обставини, що мають значення для розгляду кримінальної справи у суді.

«Але найбільш вражаючим фактом у постанові Шевченківського райсуду є безпідставна й невмотивована зміна підсудним міри запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, і це у Міжнародний день захисту дітей, при тому, що учасники ОЗГ обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів проти статевої недоторканості малолітніх та неповнолітніх», – підкреслюють прокурори.

Прокуратура наполягає на скасуванні рішення місцевого суду, обранні підсудним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та направленні справи на новий судовий розгляд у іншому складі суду.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2010 року прокуратурою Києва було направлено до Шевченківського райсуду кримінальну справу за обвинуваченням ректора Київської державної академії водного транспорту в організації злочинної групи. У ході досудового слідства зібрано докази вини п’ятьох членів ОЗГ в утриманні місць розпусти, розбещенні та зґвалтуванні малолітніх та неповнолітніх, виготовленні та розповсюдженні порнографічної продукції.