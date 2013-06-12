На столичному проспекті Перемоги рух обмежать до двох смуг

Рух частково перекриють з 13 до 30 червня / Фото: golos.ua

У Києві через реконструкцію проспекту Перемоги рух автотранспорту на ділянці від Кільцевої дороги до вулиці Крамського (в’їзд у місто) буде обмежено до двох смуг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Рух буде частково перекрито у четвер, 13 червня, о 7.00. Завершити роботи з влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини планується до 23.00 21 червня.

З 7.00 21 червня до 23.00 30 червня триватиме реконструкція проспекту на ділянці від вулиці Крамського до Кільцевої дороги. Проїзд автомобілів на цей час також буде обмежено до двох смуг руху.

Проект реконструкції проспекту Перемоги передбачає не лише заміну дорожнього покриття, а й реконструкцію шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, збільшення смуг на деяких ділянках до 4-х, створення на транспортних розв’язках і зупинках додаткових кишень для заїзду громадського транспорту, встановлення енергозберігаючого освітлення, нового бар’єрного огородження та облаштування велосипедних доріжок.

Загалом буде реконструйовано майже 406 тис. кв. м проїжджої частини, 150 тис. кв. м тротуарів і велосипедних доріжок, 17 підземних пішохідних переходів.

Після завершення реконструкції проспекту Перемоги його пропускна спроможність зросте із 70 до 100 тисяч автомобілів на добу.