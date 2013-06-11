У Києві міліцейський автомобіль провалився в яму на дорозі (фото)

Міліцейська машина потрапила колесом в одне з провалів / Фото: «Обозреватель»

У Голосіївському районі Києва через провал асфальту на дорозі постраждав міліцейський автомобіль.

Автомобіль потрапив колесом в одне з провалів на дорозі в Ужгородському провулку, повідомляє «Обозреватель».

Варто відзначити, що сьогодні в Голосіївському районі стався ще один провал асфальту – у провулку Задорожньому, який знаходиться біля Ужгородського провулка.