Правозахисники вимагають розслідувати смерть ув'язненого в Лук'янівському СІЗО

У Лук'янівському СІЗО не провели ні обстеження, ні лікування ув'язненого

Представники Харківської правозахисної групи вимагають провести розслідування загибелі 25-річного ув'язненого київського СІЗО, який був пацієнтом замісної підтримуючої терапії.

25-річний Сергій Демко помер в ніч з 25 на 26 березня з діагнозом гостра серцева недостатність. Правозахисники повідомляють, що відразу після затримання Сергія його мати Міла Демко повідомила правоохоронцям, що син є пацієнтом замісної терапії і йому необхідно надати метадон. Проте в адміністрації СІЗО повідомили, що для цього немає коштів, і ніякого обстеження Сергія і лікування не було, повідомляє Корреспондент.net.

Як заявляють правозахисники, після смерті Демка не було проведено належного розслідування. В організації також нагадали, що згідно зі спільним наказом МОЗ, МВС, Мін'юсту та Держслужби з контролю за наркотиками «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів та виправних центрів із забезпечення безперервності лікування препаратами замісної терапії», чоловіка повинні були забезпечити препаратом.

«Після прийняття наказу смерть Сергія стала порушенням не тільки міжнародних норм, а й законодавства України», – заявила юрист Харківської правозахисної групи Айгуль Муканова. За її словами, правозахисники домагатимуться належного розслідування смерті Демка та притягнення винних до відповідальності.

Вона також зазначила, що цією справою будуть займатися юристи Всеукраїнської мережі правової допомоги, діяльність якої координує Харківська правозахисна група. Мережа захищає порушені права людей, які живуть з ВІЛ або страждають від наркозалежності.

У свою чергу представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Бєлоусов заявив, що у справі про смерть Сергія Демка вже направлені запити для отримання копій висновків про розтин трупа і копії акта судово-медичного дослідження трупа з остаточною інформацією про причину смерті.

«У країні досі існують стійкі стереотипи ставлення до наркозалежних не як до хворих людей, яким необхідне спеціальне лікування та соціальна допомога, а як до злочинців. При отриманні медичної допомоги люди з наркотичною залежністю часто стикаються з дискримінацією, відмовою в наданні медичної допомоги, зневажливим і принизливим ставленням», – заявив Бєлоусов.

Правозахисники також відзначають, що для досягнення лікувального ефекту замісну терапію слід надавати безперервно. Переривання лікування призводить до абстинентного синдрому, який за міжнародними стандартами розцінюється як тортури і жорстоке поводження.

Замісна підтримувальна програма – це лікувальна програма, спрямована на заміщення опіатів (героїну) метадоном. Програма допомагає позбутися ін'єкційних наркотиків, що є профілактикою ВІЛ та СНІД. Замісна терапія метадоном проводиться у всіх країнах Америки, Західної Європи, багатьох країнах Східної Європи та Прибалтики і в більшості країн СНД, окрім Росії та Туркменістану.