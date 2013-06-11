Кияни проти перейменування Великої Вітчизняної війни (опитування)

Ідея вилучення терміну «Вітчизняна війна» сподобалася тільки 2% опитаних

Переважна більшість киян не підтримує ініціативу Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вилучити з нормативно-правових документів та навчальної літератури термін «Велика Вітчизняна війна».

Такі дані отримані в результаті вуличного опитування, проведеного в Києві фахівцями Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива».

Так, за результатами опитування, лише 2% жителів міста однозначно підтримують ініціативу ВО «Свобода». Ще 2% «скоріше підтримують, ніж не підтримують». 8% киян «скоріше не підтримують, ніж підтримують» цю ідею. Стільки ж опитаних вагалися з відповіддю. При цьому 80% опитаних жителів столиці України категорично не підтримують «перейменування» Великої Вітчизняної війни.

«Незважаючи на те, що на минулих парламентських виборах «Свобода» у Києві отримала певну підтримку населення, далеко не всі ідеї цієї політичної сили кияни готові прийняти. Все-таки столиця України – місто-герой, місто військової слави. У киянах з дитинства виховувався дух гордості за своє місто, за своїх батьків і дідів, які мужньо захищали, а потім звільняли столицю в роки Великої Вітчизняної. Тому ідея «Свободи» переглянути символи героїчної історії в Києві не сприймається за визначенням», – прокоментував результати опитування керівник інституту Євген Черненко.

За його словами, патріотичне, в дусі любові до рідного міста та його історії виховання київської молоді добре поставлено і сьогодні. «Навіть молоде покоління віддає належне героїчному минулому Києва. У столиці величезна кількість пам'ятників героям Великої Вітчизняної, музеїв. Це пам'ять народу, яку штучно, рішенням парламенту не змінити», – зазначив Черненко.