У київському озері потонув чоловік

Тіло загиблого виявили посеред озера відпочиваючі

Столичні рятувальники виявили на озері «Райдужне» тіло загиблого чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від міліції про необхідність транспортування з рибацького мосту людини без ознак життя на берег.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що двоє очевидців помітили людину посередині озера «Райдужне». Хлопці підплили до чоловіка, який перебував уже без ознак життя, і доставили до рибацького мосту. Після чого молоді люди зателефонували в службу «102». А міліція, у свою чергу, викликала на допомогу рятувальників.

За допомогою рятувальних мотузок водолази транспортували на ношах тіло загиблого з рибацького мосту на берег озера і передали оперативно-слідчій групі міліції.

Правоохоронні органи встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.