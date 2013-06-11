У Києві пройдуть Дні боротьби з піратством

«Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» проводить КМДА / Фото: alrf.ru

Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації спільно з громадською організацією «Український альянс по боротьбі з підробками та піратством» проводить просвітницьку кампанію «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні».

Так, у рамках кампанії 12 червня об 11:00 на вулиці Хрещатик, навпроти будівлі Київської міськдержадміністрації відбудеться майстер-клас з малювання тематичного плакату, повідомляє прес-служба КМДА.

О 14:00 відбудеться круглий стіл на тему «Основні напрямки діяльності органів державної влади України щодо захисту прав інтелектуальної власності».

Як повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, цією акцією організатори планують показати мешканцям міста важливість забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та підтримки вітчизняного виробника, а також підвищити обізнаність українського суспільства стосовно негативних наслідків, пов’язаних із виробництвом та збутом контрафактних і піратських товарів для кожного громадянина окремо та економіки держави в цілому.