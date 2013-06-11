На столичній Борщагівці промиють труби: водою краще не користуватися

«Київводоканал» не рекомендує в цей час використовувати воду з крана для пиття / Фото: bagnet.org

«Київводоканал» у ніч з 11 на 12 червня здійснить промивку водопроводу частини Микільської Борщагівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», профілактичні роботи триватимуть з 23.00 11 червня до 07.00 12 червня.

У зону промивки потраплять мережі по вулицях: Генерала Потапова, Сім’ї Сосніних, Картвелішвілі, Гната Юри, Комісара Рикова та Героїв Космосу.

Прочистка здійснюється після опівночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків, зазначається в повідомленні.

Впродовж цього часу «Київводоканал» не рекомендує використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі без попереднього кип’ятіння. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.