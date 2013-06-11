На Київщині чиновники сільради попалися на розтраті 6 мільйонів
Відкрито кримінальне провадження
Чиновники обвинувачуються в нецільовому використанні бюджетних коштів / Фото: investigator.org.ua
На Київщині відкрито провадження проти посадовців Великосолтанівської сільської ради, які підозрюються у нецільовому використанні 6 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, кримінальне провадження розпочала Васильківська міжрайонна прокуратура.
Перевіркою встановлено, що між сільською радою та приватною компанією за результатами проведених тендерних процедур укладено договір про закупівлю послуг. Згідно з умовами договору, товариство зобов’язалось виконати роботи з ліквідації наслідків підтоплення сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок, влаштування гідромеліоративних мереж та споруд на території населених пунктів сільради.
За виконання вказаних робіт компанія отримала понад 6 млн грн. Проте, сільська рада розрахувалася з підприємством за рахунок бюджетних коштів, які призначалися для відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва. Це є кримінально-карним діянням.
Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру і попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України, тобто як нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, здійснення видатків бюджету без встановлених бюджетних призначень, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
На даний час проводиться досудове розслідування.